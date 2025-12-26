為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    氣溫驟降！彰化32小時45人身體不適掛急診 3人心跳驟停

    2025/12/26 10:49 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣在32小時內有45人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，救護車疲於奔命。（資料照）

    彰化縣在32小時內有45人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，救護車疲於奔命。（資料照）

    氣溫驟降！彰化縣在短短32小時內有45人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有3人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，且這3人OHCA時間都在深夜或清晨時分；醫師呼籲，近來溫差過大，保暖非常重要，尤其冬至過後這幾天清晨、晚間氣溫都會明顯降低，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

    彰化縣消防局統計，12月25日凌晨零點到26日早上8點，短短32小時內，全縣就有45件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人當中，年紀最大的是員林市88歲婦人；消防局統計發現，這3人OHCA的時間都在深夜或清晨時分，也是氣溫相對較低的時候。

    氣溫下降，儘管無法確認這45人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這星期氣溫仍偏低，尤其是清晨與晚間，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播