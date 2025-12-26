沒違停擋風玻璃卻被貼紙條 車主氣噗噗報案警方這麼說

圖中轎車停在民宅前，擋風玻璃上被貼紙條。（民眾提供）

網路社群近日瘋傳一段影片，一輛銀色轎車停放在台中市西區華美街一帶民宅前，擋風玻璃上被人張貼紙條，引發車主不滿並報警處理，畫面曝光後迅速引起熱議，不少網友針對「貼紙條提醒」是否構成適法，各自表態，意外掀起一場停車禮儀與法律界線的討論。

第一分局指出，23日上午9時58分接獲報案，現場為一輛停放於民宅前的轎車，擋風玻璃遭不明人士張貼紙張，車主吳姓男子表示，車輛疑因影響通行遭人提醒，但紙條黏貼造成隔熱膜受損，心生不滿，員警到場後檢視周邊標誌標線，確認該車並無違規停車情形，隨後向吳男說明相關法律權利與處理方式，吳男了解後表示暫不提出告訴。

影片在網路曝光後，留言區迅速炸鍋，有網友力挺車主，直言「貼紙條貼到玻璃，撕下來本來就容易壞」、「好心提醒也不能動別人的車」；也有人認為張貼者出於無奈，「出入被擋住誰不火大」、「只留紙條已經算客氣」。更有網友分享自身經驗，表示曾因類似狀況吃上罰單，呼籲大家遇到爭議應直接報警處理。

第一分局也藉此事件提醒，依《社會秩序維護法》第90條第2款規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，得處新臺幣三千元以下罰鍰或申誡。民眾倘遇有車輛妨害出入類似情事，應以拍照蒐證、報警處理方式為之，避免觸法。

警方獲報到場處理。（民眾提供）

