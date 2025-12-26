PO文煽動隨機殺人傳承「鄭捷精神」 男子被逮送辦

台北市刑警大隊。（記者劉慶侯翻攝）

34歲郭姓男子在網路上稱希望未來有更多隨機殺人事件，還附上當年台北捷運殺人案兇手鄭捷遭逮捕的照片，經台北市刑警大隊偵三隊與新北市警方迅速聯合調查將鄭男逮捕，他供稱是惡作劇想引社會觀注，警依法究辦。

北市警局目前責令各刑事單位與警分局全面動員，只要發現網路上有民眾張貼不理智的煽惑性發言，便隨即進行蒐證、逮捕，務必壓制近期有不法分子擾亂社會治安，甚至模仿作案的可能。

請繼續往下閱讀...

北市刑事警察大隊偵三隊是接獲情資，指稱在臉書社團FB上，有人以暱稱發布貼文表示：「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，還附上北捷運殺人案犯嫌鄭捷遭逮捕照片，引起眾多網友撻伐。

市刑大偵三隊經蒐證，認為貼文涉及煽動性言詞，足以影響公共秩序與社會安定，立即展開調查，循線追查得知貼文者真實身分為郭姓男子，（24）日與新北土城分局組成專案小組，當日便在新莊區緝獲郭姓犯嫌到案。

警方在蒐證調查，郭男是名生產設備技術工，工作環境單純，警訊中辯稱只是好玩，想引起大家注意。警方查扣犯案用手機1支等相關證物，全案依涉妨害秩序罪嫌移送新北地方檢察署，檢察官訊問後聲請羈押禁見，新北地方法院審理後裁定改以3萬元交保。

警方表示，言論自由伴隨責任，勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容。任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法