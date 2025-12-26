偷拍女子隱私處向情敵宣示「主權」 男子挨告被判刑

王男偷拍女子隱私向情敵炫耀宣示「主權」，敗德行徑挨告被判刑。（情境照）

王姓男子持手機偷拍酒醉無意識女子隱私處，並在酒吧向情敵炫耀曾與該女子發生性關係並播放該偷拍影片宣示「主權」，敗德行徑侵害被害女子名譽及隱私權，屏東地院先就非法竊錄性影像、誹謗等罪分別併處王男8個月不等徒刑，可易科罰金及上訴，王男所涉妨害性自主罪嫌，則由檢方另案偵辦中。

王男3年多前曾趁著被害女子酒醉之際，持手機偷拍女子隱私處，事後他發現該女子與另一名男子關係親近，因而萌生醋意，竟在酒吧內當著該名男子面前炫耀曾與該女子發生性關係，並播放偷拍被害女子隱私處的影像給該男子觀看藉此宣示「主權」，被害人獲悉後，認為王男行徑惡劣，除了偷拍侵犯隱私，還到處散播不實性關係的言論，侵害她的名譽，憤而提告，王男被依妨害性自主、非法竊錄性影像及誹謗等罪送辦。

屏東地院認為王男僅為向他人證明有與被害人發生性行為，竟將性影像供他人觀看，侵害被害人身體自主隱私，造成被害人難堪、恐懼等難以回復的身心創傷，依非法竊錄性影像、誹謗等罪分別併處王男拘役30天至8個月不等徒刑，得易科罰金。

