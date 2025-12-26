為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗市吸毒男持刀隨機砍人 犯案動機一問三不知

    2025/12/26 09:45 記者張勳騰／苗栗報導
    何男在超商內揮舞柴刀，隨即被優勢警力壓制逮捕。（民眾提供）

    何男在超商內揮舞柴刀，隨即被優勢警力壓制逮捕。（民眾提供）

    苗栗警分局昨天傍晚獲報，指苗栗市為公路一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，立即調派北苗派出所優勢警力到場，將持刀男逮捕；警方查出，何男先持柴刀砍傷1名婦人，再敲打停等紅燈的車輛，然後進入超商不斷揮舞柴刀，因重心不穩，跌倒2次，隨即被警方壓制逮捕，何男為列管的思覺失調症患者，昨晚疑吸毒後犯案，對於犯案動機，一問三不知。

    警方初步調查，何男先於昨天傍晚，不明原因持柴刀在苗栗市源林街攻擊1名婦人，造成婦人左側腰部挫傷，婦人由家人自行送醫後，幸無大礙；之後，何男跑到為公路馬路上揮舞柴刀，敲打停等號誌的車輛，附近住戶聽到異音，以為發生車禍而外出查看，被敲的車輛，因號誌變換後，馬上開離現場，何男還踉蹌跌倒，目擊民眾發現何男持刀後，紛紛走避或跑至屋內閃躲。

    何男之後徒步至為公路一家超商，持刀揮舞作勢攻擊櫃檯店員，所幸店員閃避沒有受傷，過程中，還2次重心不穩摔倒，北苗派出所據報，調派優勢警力到場，將何男壓制、逮捕。

    警方調查，何男是列管毒品人口，患有思覺失調症，疑似是吸毒完精神恍惚犯案，對犯案動機，一問三不知。苗栗警分局今（26）日上午將依傷害、恐嚇罪嫌將何男移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押避免再犯。

