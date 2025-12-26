為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夫熱線前女友不讓查手機 老婆訴請離婚准了

    2025/12/26 09:29 記者蔡政珉／苗栗報導
    與高中職女友聯絡不讓老婆檢查手機，老婆心碎訴請離婚。圖為苗栗地院。（資料照）

    與高中職女友聯絡不讓老婆檢查手機，老婆心碎訴請離婚。圖為苗栗地院。（資料照）

    男子阿湖（化名）與女子阿美（化名）於1992年結婚，2人婚後生下2名已成年子女，阿美近期向苗栗地院提起離婚訴訟，稱阿湖常對她使用言語暴力，且阿湖於2023年7月不知何故與其就讀高中職時女友再度聯繫，阿美因此去年曾訴請離婚，但當時承審法官調解後阿湖同意每週讓阿美檢閱手機，但阿美撤回前案訴訟後阿湖即毀諾。苗栗地院法官近期審理，認為2人婚姻已生破綻且無回復希望，判准2人離婚。

    阿美稱，阿湖婚後常對其言語暴力，雙方子女也出庭作證；阿美更指出阿湖聯繫上當年高中職女友後即頻繁聯繫，阿美向阿湖反映此舉讓阿美感到不舒服，且已身為人妻的阿湖當年女友常向阿湖傾訴生活瑣事，但阿湖依然故我導致阿美回想2、30年前他外遇時的痛苦並前往身心科就醫。

    阿美也說，去年即提起離婚訴訟，當時承審法官調解後，2人協議阿湖自今年3月31日起，每週應主動或同意阿美檢閱手機一次，但阿湖於阿美撤回訴訟後即毀諾。

    阿湖則稱，已經將通訊軟體Line刪除，且未再與當年前女友聯絡，若只是因為與40年前同學聯絡即要離婚讓他感到冤枉。

    法官認為，阿湖自阿美上次提出離婚迄今未能修補雙方信任，夫妻於審理期間也形同陌路，阿湖雖稱不願離婚但未盡重修破鏡努力，故准許阿美請求判准雙方離婚。

