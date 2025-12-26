為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義縣朴子警分局提升維安 日間閃爍肩燈強化顯性防護

    2025/12/26 08:51 記者林宜樟／嘉義報導
    「紅藍閃爍肩燈」讓民眾可快速辨識警方位置。（警方提供）

    「紅藍閃爍肩燈」讓民眾可快速辨識警方位置。（警方提供）

    因應近期社會治安情勢變化，警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，嘉義縣警察局啟動執行計劃，朴子警分局對此成立「緊急應變小組」，昨起至元旦假期結束，採24小時全天候運作，針對大眾運輸場站及大型活動人潮聚集處提升維安層級，警員於日間勤務時開啟「紅藍閃爍肩燈」，藉由強化顯性警力，有效嚇阻隱性犯罪。

    朴子警分局表示，「紅藍閃爍肩燈」是借鏡現行汽車「日行燈（Daytime Running Lamps, DRL）」原理，效法日行燈安全規範，打造最高辨識度，有效打破視覺雜訊，即便在公共場所、人潮擁擠的狀況下，民眾也能即時辨別警察方位，讓安全隨處可見。

    閃爍燈光具備強大的視覺穿透力，能遠距離警示潛在犯罪者「警察在這」，主動示警，有效威懾犯罪行為，民眾遭遇緊急狀況時，也能縮短定位求助的時間。

    元旦假期即將到來，節慶期間會湧入人潮，朴子警分局加強於車站、轉運站及大型活動會場部署，透過肩燈的高頻閃爍，讓員警成為移動式的「治安標的」，達成「治安看得見」的防護目標。

    嘉義縣朴子警分局警員日間開啟「紅藍閃爍肩燈」。（警方提供）

    嘉義縣朴子警分局警員日間開啟「紅藍閃爍肩燈」。（警方提供）

    朴子警分局警員在各交通運輸重點場所維安。（警方提供）

    朴子警分局警員在各交通運輸重點場所維安。（警方提供）

