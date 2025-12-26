為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    廢棄物6大棄置熱區 南投嚴打環保蟑螂今年已查獲40件

    2025/12/26 06:48 記者張協昇／南投報導
    南投縣環保局人員會同警方查獲山坡地遭棄置廢棄物。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局人員會同警方查獲山坡地遭棄置廢棄物。（南投縣環保局提供）

    南投縣幅員遼闊，多山區且交通便利，近幾年來屢遭不肖人士非法棄置廢棄物，甚至引火焚燒意圖滅跡，尤其是偏遠山區、產業道路、河床地，農地，縣市交界處交通便利地點，更成為廢棄物棄置的6大熱點區域，嚴重破壞環境衛生，南投縣環保局統計，今年迄今已查獲40件非法棄置廢棄物案，涉案人均面臨1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

    南投縣環保局表示，營建或裝修工程產生的廢棄物，應委託合法清除業者運至核准收容場地處理，切勿求方便私自堆置、棄置或私下尋找未具資格的清運管道，以免違法受罰。同時提醒土地所有人、管理人應善盡管理責任，針對閒置土地宜設置圍籬、圍牆或監視設備，並定期檢查現況，防止不肖業者傾倒廢棄物，共同維護環境整潔與自身權益。

    環保局強調，為有效打擊環保蟑螂非法棄置廢棄物犯罪行為，環保局已與警方合作專案加強查緝，今年迄今已查獲40件非法棄置廢棄物案，均依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送偵辦，提醒民眾勿圖一時便利，否則除面臨刑責與罰款，且需負起恢復環境責任，得不償失，也呼籲民眾若發現非法棄置行為請撥打報案專線110或撥打南投縣政府環境保護局陳情專線0800-066666檢舉。

    南投山坡保育地遭棄置廢棄物並掩埋。（南投縣環保局提供）

    南投山坡保育地遭棄置廢棄物並掩埋。（南投縣環保局提供）

    南投偏遠地區遭棄置建築廢棄物並焚燒滅跡。（南投縣環保局提供）

    南投偏遠地區遭棄置建築廢棄物並焚燒滅跡。（南投縣環保局提供）

