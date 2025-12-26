服務處淪私刑場！前屏縣議員郭再添同夥11人判刑

屏東縣議員郭再添服務處涉嫌私行拘禁案，郭的同夥被判刑將上訴。（記者鮑建信攝）

前國民黨籍屏東縣議員郭再添受託處理疑詐欺集團黑吃黑，涉嫌指示手下強押林姓被害人到服務處拘禁、毆打，案經地院審結，郭因通緝另行宣判，同夥蔡姓等11人則被依妨害自由，分別判處1年2月至1年9月不等徒刑，將向高等法院高雄分院上訴。

據了解，黃姓選民透過林姓男子介紹加入詐欺集團擔任車手，疑侵吞200多萬元贓款，在2023年10月6日遭林等人毆打，並被強迫簽立車輛讓渡書後，他於是向縣議員郭再添求助。

郭隨後透過綽號「小新」、蔡男等多人，在同月10日凌晨2至3點，前往高雄市三民區燒烤店，請林男到屏東縣林園服務處談判時，林男趁機脫逃，被蔡男等人開車抓回毆打、拘禁，隨後又押往不知情的郭妻所經營東港鎮民宿，再轉往高市旗山工寮囚禁期間，林男趁隙向台中女友求救，旗山分局員警前往救出後，循線逮捕蔡等人。

案經橋頭地院辯論終結，郭再添因另案被通緝未判決外，同案被告蔡姓等11人，均被依妨害自由罪，分別判刑1年2月至1年9月不等徒刑，仍可上訴。

