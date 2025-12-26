為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    服務處淪私刑場！前屏縣議員郭再添同夥11人判刑

    2025/12/26 06:44 記者鮑建信／高雄報導
    屏東縣議員郭再添服務處涉嫌私行拘禁案，郭的同夥被判刑將上訴。（記者鮑建信攝）

    屏東縣議員郭再添服務處涉嫌私行拘禁案，郭的同夥被判刑將上訴。（記者鮑建信攝）

    前國民黨籍屏東縣議員郭再添受託處理疑詐欺集團黑吃黑，涉嫌指示手下強押林姓被害人到服務處拘禁、毆打，案經地院審結，郭因通緝另行宣判，同夥蔡姓等11人則被依妨害自由，分別判處1年2月至1年9月不等徒刑，將向高等法院高雄分院上訴。

    據了解，黃姓選民透過林姓男子介紹加入詐欺集團擔任車手，疑侵吞200多萬元贓款，在2023年10月6日遭林等人毆打，並被強迫簽立車輛讓渡書後，他於是向縣議員郭再添求助。

    郭隨後透過綽號「小新」、蔡男等多人，在同月10日凌晨2至3點，前往高雄市三民區燒烤店，請林男到屏東縣林園服務處談判時，林男趁機脫逃，被蔡男等人開車抓回毆打、拘禁，隨後又押往不知情的郭妻所經營東港鎮民宿，再轉往高市旗山工寮囚禁期間，林男趁隙向台中女友求救，旗山分局員警前往救出後，循線逮捕蔡等人。

    案經橋頭地院辯論終結，郭再添因另案被通緝未判決外，同案被告蔡姓等11人，均被依妨害自由罪，分別判刑1年2月至1年9月不等徒刑，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播