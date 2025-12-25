放話殺更多人!誠品南西店外出現英文恐嚇紙條 警採證追查中

英文書寫的恐嚇字條。（記者邱俊福翻攝）

北捷連續攻擊事件釀重大傷亡，事發後民眾在誠品南西店門口前柱子，貼上小紙條悼念，今天深夜卻驚見一張手寫英文恐嚇字眼的字條，預告接下來還「會殺更多人」，轄區中山分局中山一派出所獲報，已派員採證及調閱監視器追查中。

同時，中山分局已通報各單位加強勤務作為，注意可疑人事物，籲請民眾安心勿恐慌。

警方表示，今天晚間8時30分許，有民眾於誠品南西店門口前貼滿悼念的小紙條的柱子上，發現有張手寫「I will kill more people in the next few days。」（接下來幾天我還會殺更多的人）的小紙條，立即向執行誠品南西店守望勤務的中山一派出所警員報案，警方隨即受理並著手偵辦。

警方呼籲，刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處二年以下有期徒刑；隨意轉發散播是類訊息，亦可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身觸法。

誠品南西店門口柱子驚見恐嚇小紙條。（記者邱俊福翻攝）

