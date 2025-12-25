苗栗男持鐮刀敲打車輛、攻擊路人 警火速制伏建請檢聲押

苗栗警分局今（25）日傍晚獲報，指苗栗市為公路一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，立即調派北苗派出所警力到場，隨即以優勢警力將持刀男逮捕。（警方提供）

苗栗市之前發生男子持刀砍傷學童案引起民眾驚慌；苗栗警分局今（25）日傍晚獲報，指苗栗市為公路一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，立即調派北苗派出所警力到場，隨即以優勢警力將持刀男逮捕，警方發現1名婦人被攻擊受傷，送醫後幸無大礙。警方將何男壓制逮捕、戒護就醫，並建請苗栗檢方聲請羈押避免再犯。

警方初步調查，何男先於今天16時55分許，不明原因持鐮刀在源林街攻擊一名婦人，造成婦人左側腰部頓挫傷，經送醫後所幸無大礙；隨後徒步至為公路一家超商，持刀作勢攻擊櫃檯店員，所幸店員閃避沒有受傷。北苗派出所員警據報，隨即調派優勢警力到場，將他壓制逮捕。

目擊者指稱，當時這名男子手持鐮刀，先敲打停等號誌的車輛，附近住戶以為發生車禍而外出查看，這輛車因號誌變換後，隨即開離現場，目擊民眾發現男子持刀，趕緊跑至屋內閃躲，男子隨即進入超商，過不久就看到他被警方壓制逮捕。

據了解，何男是列管的思覺失調症患者，警方也通知社工到場協助處理，因苗栗市之前發生男子持刀砍傷學童引起民眾驚慌，全案今晚依傷害、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押避免再犯。

何姓男子涉嫌持刀傷人，警方逮捕送辦，並建請檢方聲請羈押避免再犯。（警方提供）

