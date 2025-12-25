耶誕大禮沒來！12/25 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

12月25日開獎的第114000103期威力彩、第114000311期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月25日開獎的第114000103期威力彩、第114000311期今彩539頭獎均摃龜。威力彩已連續17期摃龜，下期（29日）頭獎累積獎金上看3.5億元。

第114000103期威力彩中獎號碼為「第一區：06、12、21、22、28、34，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共48注中獎，每注可得2萬元；伍獎共249注中獎，每注可得4000元；陸獎共1837注中獎，每注可得800元；柒獎共3372注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8315注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4192注中獎，每注可得100元；普獎共4萬946注中獎，每注可得100元。

第114000311期今彩539中獎號碼為「14、18、28、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共6334注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬646注中獎，每注可得50元。

第114000311期39樂合彩中獎號碼為「14、18、28、36、39」，四合摃龜；三合共263注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3515注中獎，每注可得1125元。

第114000311期3星彩中獎號碼為「932」，壹獎共51注中獎，每注可得5000元。

第114000311期4星彩中獎號碼為「9345」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

