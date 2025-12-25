為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鋼筋掉落砸中慈祐宮花台 新莊文德段公辦都更案停工、重罰9萬

    2025/12/25 21:04 記者黃政嘉／新北報導
    新北市新莊文德段公辦都更案由皇翔建設承辦，基地鄰近新莊廟街，今午驚傳工地鋼筋掉落，砸中新莊慈祐宮內花台，幸未砸傷民眾。（翻攝自新北市議員翁震州臉書）

    新北市新莊文德段公辦都更案由皇翔建設承辦，基地鄰近新莊廟街，今午驚傳工地鋼筋掉落，砸中新莊慈祐宮內花台，所幸今天因行憲紀念日假期，未砸傷民眾。新北市工務局表示，因現場未做妥相關安全維護措施，依規定已要求勒令停工，並核處最重9萬元罰鍰。

    民進黨新北市議員翁震州接獲通報後，已請工務局前往勘查，他要求全面停工直到完成工地防護改善，並依法開罰9萬元，將持續追蹤新北市財政局及皇翔建設做好應有的公安防護。翁震州強調，「若市府的公辦都更都做不到以身作則，又如何讓市民信服新北市的施工品質？」

    工務局說明，今午接獲通報建案工地鋼筋掉落新莊慈祐宮內花台後，立即派員勘查，該工地今天進行外牆泥作工程及屋頂層清理作業，因現場未做妥相關安全維護措施，已涉及違反建築法第63及89條規定，已要求勒令停工，並核處最重9萬元罰鍰。

    新莊文德段公辦都更案鄰新莊廟街、捷運新莊站，將興建2棟地上27層及33層的新大樓，也保存歷史建物武德殿和百年珍貴樹木，原規劃明年完工。

