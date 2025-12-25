耶誕佳節送溫暖 更生保護會台北分會辦關懷活動

更生保護會台北分會舉辦「更生送幸福 歡喜聖誕宴」社區關懷活動，圖右為法務部長鄭銘謙、左為高檢署檢察長張斗輝。（更保台北分會提供）

歲末聖誕節將至，更生保護會台北分會昨在台北市客家文化主題公園，舉辦「更生送幸福 歡喜聖誕宴」社區關懷活動，讓更生朋友在節慶時刻，能一同享受節日歡樂氛圍，重新感受社會的溫暖熱情。

這場活動邀集社團法人人生百味文化建構協會、社團法人中華民國亞杜蘭關懷協會、社團法人中華民國耕心希望協會、財團法人台北基督教女青年會共同舉辦，邀請法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、副司長林秀敏、台北地檢署檢察長王俊力、更保台北分會主委林炳耀一起點亮「更生傳愛 點亮幸福」耶誕樹，為更生朋友點亮明年的希望。

更保台北分會說，更生朋友往往也是特別容易受到詐騙團體鎖定的群體，活動中將特別進行「反詐騙有獎徵答」，宣導詐騙需負的法律責任。

台北分會指出，這次活動還有聖誕饗宴，由亞杜蘭安置處所中餐丙級證照班結業學員、更生創業貸款個案正元便當，及耕心希望協會更生藥癮者共同製作，以感恩辦桌方式，招待獨居、年老、無處身更生人及其家屬。

台北分會說，本次活動從製作、擺盤、送餐到表演，都是由毒品戒治更生同學共同合作完成，用自己雙手、技能回饋社會，感謝自己在社會大眾接納幫助下，重獲新生。

台北分會指出，為協助誤入歧途的更生人復歸社會，更生保護會台北分會長期協助毒品更生朋友走向正軌，並結合中途之家、就業輔導、職技訓練、婦女和兒少福利服務，提供家庭支持方案關懷陪伴，同時也輔導更生人開創事業，促進更生人與社區的對話及再融合，協助創業更生朋友行銷事業產品。

