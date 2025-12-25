板橋民宅平安夜遭搶295萬 竟是欠債女賭客撂人回賭場打劫

林姓女子賭輸250萬，昨天結夥進賭場搶走295萬元。海山警分局警方逮人查扣相關證物。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋民宅平安夜遭搶劫，海山警分局警方到場發現，陳姓女子承租開賭場，賭客林女積欠250萬元，假意還債進賭場，林女等5煞控制陳女等賭客，搶回250萬元，再洗劫現場45萬元賭資，席捲295萬元逃逸。警方案發後五小時內逮獲毒鴛鴦林女、歐男，追回260萬元，今天分赴台北、雲林查獲蔡男、楊男及趙男等3嫌，全案依法送辦。

海山警分局昨晚6點30分獲報，板橋區華江一路重劃區民宅遭搶劫，搶走295萬元，到場發現民宅是監控中的賭場，門禁森嚴，位於高樓，難以攻堅，警方進入後幸無人受傷。

報案人陳女指控，12月起承租作為賭博場所，賭客林女積欠250萬元賭債，無力償還，昨天下午4點左右夥同歐男等5人，假借歸還250萬元為由進屋，亮刀控制在場6人，奪回剛歸還的250萬元、更強取現場賭金45萬元共295萬元後離去。

警方專案小組擴大調閱監視器影像，當晚11點左右在板橋中正路攔查林女及歐男，逕行拘提逮捕，現場查扣毒品及現金10萬元等證物，後續到三重區住處起獲贓款250萬元。

專案小組漏夜查緝，今天一早在台北市北投區、雲林縣台西鄉查獲蔡男、楊男及趙男等3名共犯，其中，趙男是苗栗地方檢察署所發布的詐欺通緝犯。

警方將全案依加重強盜、違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，另賭場負責人陳女依營利賭博罪嫌移送偵辦，陳女及5名賭客共6人依違反社會秩序維護法移請新北地院簡易庭裁處。

警方表示，經查該址為日前分局獲報疑為職業賭場處所，派員持續蒐證監控中。

海山警分局警方當晚逮捕主嫌林女及其男友歐男。（記者吳仁捷翻攝）

