    名嘴董智森指稱法官「調解」成立可記功 橋頭地院打臉：不會

    2025/12/25 16:47 記者蔡清華／高雄報導
    被名嘴董智森點名，直指法官調解成立可記功，橋頭地院澄清，沒這回事！（資料照）

    媒體人董智森24日在直播節目中說，法官調解成立能記功，他有朋友遭詐騙180萬，書記官一直勸拿60萬和解就好，幫加害人惡整被害者。橋頭地院今天澄清，法院不會強迫當事人成立和解或調解，而且和解或調解成立，法官都不會記功。

    董智森指稱，這是要避免有很多訟事，經過法官「曉以大義」、動之以情，所以當事人就不打官司了，讓法院減少壓力，這可以記功。

    董智森提到，他一個朋友的老公被人騙了180萬，他們人在台北，對方在高雄橋頭法庭，就是詐騙集團。告了以後，法院就一直跟他「調解」，說不要告了，書記官還沒事打電話去他家說，「你就接受，賠60萬就好嘛！不然你再打下去，最後也未必有啊？」、「我講的這是橋頭法院，最近發生的，你們自己去查！」他們做的這些調解，都是站在加害人的立場講話。

    橋頭地院今天澄清，民刑事案件於兩造同意進行調解程序時，始由法官進行調解，或移付調解程序，在法官或司法事務官監督下，由調解委員進行調解，法院不會強迫當事人成立和解或調解，書記官於調解程序進行時，僅從旁繕打筆錄，不會參與兩造調解內容之磋商。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

