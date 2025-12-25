男子瑞芳遭刀刺胸脫險 凶嫌落網稱對方摔倒刺傷自己

新北市瑞芳警分局偵辦林姓男子疑遭人持刀刺傷胸部案，案發2小時逮到涉嫌行凶的吳姓男子。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳警分局偵辦林姓男子疑遭人持刀刺傷胸部案，火速逮到涉案的吳姓男子，但吳男辯稱，林男與他口角後，突然持刀要砍他，他防衛時，林男不慎摔倒刺傷自己。警方對吳男的說法存疑，懷疑吳男搶下林男手上的刀後，反持刀朝林男胸部要害猛刺1刀，全案殺人罪方向偵辦。

警方調查，38歲林姓男子為基隆警方列管的毒品人口，與住在新北市瑞芳區的23歲吳姓男子彼此認識，林男因不滿吳的黃姓友人與黃的妻子欠他數萬元不還，雙方約到吳男住處談判；林到吳住處時，見黃與黃妻還沒到，與吳男在屋外爆發口角，林男突然拿刀攻擊吳，反而自己胸部遭刀刺傷，踉蹌離開吳家向送報生求救送醫，還好急救後脫離險境。

警方獲報趕抵現場，林告訴警方遭吳持刀刺傷，警方於案發2小時後到吳家抓人，發現案發時，除了林、吳外，吳的姐姐，還有林負傷後才趕抵的黃男、黃妻等人；案發後，吳家屋外水溝內有遭丟棄的10餘個透明毒品分裝包，懷疑案發地點屋內、外，有刻意被清理過跡象。

吳供稱，他當時在屋外與林男口角後，林突然持刀要殺他，他本能反應將林男推開，是林男重心不穩跌倒，拿在手上的刀刺中自己左胸，並不是他拿刀刺傷林男；其餘黃男等人均供稱案發時，他們都在屋內未目擊案發經過。

不過，警方對林男說法存疑，懷疑他防衛過當，搶下林男的刀子後，反持刀朝林男左胸猛刺1刀，還好未深及臟器等要害，林男幸運撿回一命，將待林傷勢穩定後，釐清凶刀去處，與2人衝突原因與過程；全案朝殺人罪嫌偵辦外，不排除雙方為了毒品交易糾紛引發衝突，積極蒐證中。

新北市消防局今天上午8時許獲報，瑞芳區明燈路三段139號前發生男子遭人持刀刺中左胸，胸部流血；消防隊員趕抵急救，發現傷者意識清楚，趕緊送往基隆長庚急救後一度陷入休克，經急診醫師全力搶救，將他推進開刀房進行手術後，林男已轉普通病房，且傷勢穩定。

