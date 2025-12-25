「出聲就殺死妳！」前科男闖宿舍暴力性侵女同事 一審重判10年

陳姓男子闖進女同事宿舍暴力相向並性侵，台南地院審結認為陳男惡性重大，依侵入住宅強制性交罪判處他10年徒刑。（資料照）

今年5月4日下午，陳姓男子趁女同事獨自在台南的公司值班時，闖進女方宿舍暴力相向並性侵，陳男毆打並威脅女同事說「敢出聲求救就殺死妳」，事後逃離現場；警方根據監視器及DNA比對鎖定陳男，發現他有性侵前科，曾被判刑12年入獄。台南地院審結認為陳男惡性重大，依侵入住宅強制性交罪判處他10年徒刑。

判決指出，陳姓男子5月4日下午駕車到公司，發現女同事獨自1人值班，未經同意就闖入女同事宿舍，女同事嚇壞，被陳男推倒在地、頭部撞擊地面倒地不起，其衣物遭陳男撕破，並被陳男強行壓制。

請繼續往下閱讀...

女方掙扎時，陳男徒手毆打女同事臉部、更威脅說「敢出聲求救就殺死妳」，逼迫女同事屈服，陳男先後以手指與性器官對女方性侵得逞，還體外射精，完事後隨即逃離現場。

受害的女同事報警驗傷，醫院診斷其臉部、後腦、胸背及大腿有多處擦挫傷與血腫，下體也有傷勢，證明受到嚴重暴力侵害。警方調閱監視器影像並比對DNA，很快鎖定陳男犯嫌重大，同時發現他並非首次犯案，法官查出陳男過去假釋期間曾連續對2名女子犯下侵入住宅性侵案，合併判刑12年，2018年8月才服刑期滿出獄。

法院開庭時，陳男坦承犯行，其辯護人請求依情堪憫恕減刑，但法官認為陳男前科累累、且再犯同類重罪，自我約束力不足，造成被害女同事身心重創，陳男僅口頭表示和解意願，並未實際賠償被害人、也未獲得女同事諒解，女方也無意願跟他調解。法官認為，陳男所為嚴重侵害女方性自主權與居住安全，判處10年徒刑，以為懲戒。此案還可上訴。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法