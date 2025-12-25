為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    前妻小孩非亡夫婚生子 新竹女為繼承權提告勝訴

    2025/12/25 16:21 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹張男過世後，現任妻子發現亡夫與前妻李女婚姻存續期間所生的男童，並非亡夫的種，依法提起確認親子關係不存在之訴。新竹地院審理後判決確認張男與男童間不存在親子關係，男童將無法繼承遺產。（記者蔡彰盛攝）

    新竹張男過世後，現任妻子發現亡夫與前妻李女婚姻存續期間所生的男童，並非亡夫的種，依法提起確認親子關係不存在之訴。新竹地院審理後判決確認張男與男童間不存在親子關係，男童將無法繼承遺產。（記者蔡彰盛攝）

    新竹張男過世後，現任妻子發現亡夫與前妻李女婚姻存續期間所生的男童，並非亡夫的種，為了釐清繼承權，依法提起確認親子關係不存在之訴。新竹地院審理後依DNA鑑定結果，判決確認張男與男童間不存在親子關係，男童將無法繼承張男遺產。

    判決書指出，去年12月死亡的張男，與前妻李女婚姻存續期間曾生下1名男童，後來2人離婚，張男再婚。張男死後現任妻子主張，該名男童生父另有其人、並非亡夫的種，若仍保留婚生子身分，將直接影響她與其他繼承人的繼承權，遂依法提告。

    法院審理時，調閱成功大學醫學院附設醫院的親子鑑定報告，鑑定結果顯示男童與另名男子的親子關係指數高達96萬以上，親子關係機率達99.999896%，在醫學與法律實務上，已可確定該名男子才是男童生父，而非已故的張男。

    法官指出，張男現任遺孀於張男死亡後1年內提起訴訟，符合法定除斥期間規定，雖然法律上對婚姻存續期間所生子女有婚生子推定，但本案有明確DNA鑑定佐證，足以推翻婚生子推定，最終判決確認張男與男童間不存在親子關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播