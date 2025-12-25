為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    警犬耶誕裝搶眼 化身小助手宣傳防詐

    2025/12/25 15:09 記者許國楨／台中報導
    警方偕同警犬宣導防詐觀念。（警方提供）

    警方偕同警犬宣導防詐觀念。（警方提供）

    台中東海藝術街柯比意廣場，今天舉辦「聖誕文創小農市集」，現場匯集文創手作、設計選品攤位及魔術秀，吸引大批民眾參與，但最吸睛的，莫過於戴上耶誕帽、紅圍巾和髮箍的警犬，除萌翻現場，警犬們還化身「防詐小助手」，透過趣味互動，將防詐觀念潛移默化地帶給民眾。

    烏日分局犁份派出所今天應東海藝術街商圈管委會主委郭達鴻邀約設攤，並出動超人氣警犬「豆皮、UHOO」助陣，牠們頭戴耶誕髮箍、耶誕帽，圍上紅圍巾，萌樣吸引大小朋友爭相合影。

    所長林正和表示，東海商圈周邊聚集多所大學，學生租屋人口眾多，加上網購習慣盛行，網路詐騙案件頻傳，統計今年1至12月，烏日分局共受理308件網購詐騙案，其中20至29歲年輕族群就占149件，學生族群則高達85件，顯示年輕族群對防詐資訊需再強化。

    活動現場，警方設計簡單問卷搭配精美小禮物，讓民眾邊逛市集邊測驗自己的「防詐免疫力」，短短一小時，約200份問卷迅速填完，大家邊回答邊與警犬互動，笑聲與節慶氛圍交織，讓防詐宣導變得既輕鬆又生動。

    林正和提醒，耶誕節交換禮物及促銷潮中，詐騙集團常利用「節慶限時優惠」、「限量倒數」或「低於市價」等心理話術，引誘年輕學子脫離官方平台私下交易，呼籲民眾匯款前務必冷靜思慮，並牢記防詐口訣：「不點擊連結、不填寫個資、不交付無卡提款驗證碼」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    烏日分局應邀到場設攤宣導防詐。（警方提供）

    烏日分局應邀到場設攤宣導防詐。（警方提供）

    民眾邊逛市集邊測驗自己的「防詐免疫力」。（警方提供）

    民眾邊逛市集邊測驗自己的「防詐免疫力」。（警方提供）

