獨家》公文曝光！北市秘書處提供柯文哲行程 政風處無辜中槍

附件五是2015至2022年市長室檔案伺服器內相關資料，包含市長行程、手諭文書等。（讀者提供）

前台北市長柯文哲在法庭辯論時痛批，北市府政風處長期對他政治偵防，非法蒐集市長行程等；事實上，資料均是台北市政府秘書處提供，根據北檢和北市府的往返公文可知，檔案來自「市長室檔案伺服器」，且有市長蔣萬安、副市長李四川簽字章。對此，政風處內部人士也不斷喊冤，政風人力短缺，大家沒有那麼多閒工夫對柯文哲進行情蒐。

根據公文顯示，去年9月9日，北檢向北市府發函，索取4大類資料，包括，所有顧問、秘書、機要、研究員等人事資料姓名、基本資料、聯絡方式（地址、電話）；市長內人員電腦使用分配情形及現存狀況（含筆電、IPAD等公務使用裝置）；市長會議記錄；市長室列管案件與PM制度追蹤與解列管理系統資料或郵件，如無法提供，請說明原因。

4天後，同年9月13日北市府回函，如實提供4類資料，並統整為附件一至四，另提供附件五「市長室檔案伺服器備份檔」，由於檔案量大，市府將資料存於行動硬碟，讓檢方自行擷取，公文最後更有市長蔣萬安、副市長李四川簽字章，當時蔣請假，由李代行。

據了解，附件五是2015至2022年市長室檔案伺服器內相關資料，包含市長行程、手諭文書等，不斷被質疑的黃色便利貼也在其中，2020年10月26日存檔至伺服器。便利貼內容與京華城案有關，是柯文哲親筆寫下指示的證據之一，內容為「To：彭副京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」

公文明確顯示，資料是秘書處提供，但政風處仍被迫拉進戰場，內部人士無奈透露，政風處只有在北檢要求下，幫忙分類、整理資料，且政風人力短缺，根本沒有閒工夫蒐集柯市長的情資，至於上次聲明鬧出的烏龍，是同事透過手機網頁版發稿系統，文字自動轉換成簡體版本，但未再校稿引發誤會，內部已檢討文書作業。

台北市政府秘書處提供附件五「市長室檔案伺服器備份檔」。（讀者提供）

去年9月9日，北檢向北市府發函，索取4大類資料。（讀者提供）

前台北市長柯文哲親筆寫下指示的證據之一，內容為「To：彭副京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」（讀者提供）

