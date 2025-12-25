親赴緬甸「開箱」電詐園區 林秉宥：展開源頭打擊才是最高級別打詐

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區，昨天起陸續在個人臉書粉專發文，他說，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險想要確認的事實。」對電詐活動展開源頭打擊，才是他心目中最高級別的打詐。

林秉宥今天貼文再PO出多張電詐園區、宿舍房內照片，他看到，他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，貨幣戰爭、心理學等各種企管叢書散落一地。

請繼續往下閱讀...

林秉宥指出，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有1張面額100的代用券，他說，「Line對話彼端那個對你噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸」。

林秉宥說，詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。他在貼文留言說明，「錢，技術，人力，政治力，都是中國的」、「在這個園區上一批被抓到的，有90%中國人。其他國家都是少數」。

林秉宥表示，「為了對抗如此的邪惡，我們需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是我心目中最高級別的打詐。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區，PO出宿舍房照。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區，PO出園區散落物品。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

新北市議員林秉宥在緬甸電詐園區還看到DDR4記憶體。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

林秉宥說，在這個園區上一批被抓到的，有90%是中國人。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法