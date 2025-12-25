北捷禁戴防毒面具 粉專提1問題怒批：當天疏散才是最大問題

1219北市隨機攻擊事件案發後，捷運中山站及誠品南西店，警方加強戒備。（資料照）

1219台北捷運連續攻擊事件引社會震撼，台北捷運公司昨宣布，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客無正當理由配戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經勸導未改善一律拒送，即日起實施。對此，時常評論時事臉書粉專「聲量看政治」進一步反問，「假設，有人不是放煙霧彈......是放別種東西呢？」

「聲量看政治」粉專今發文提及，「北捷因應1219，規定乘客禁止攜帶防毒面具，假設，有人不是放煙霧彈......是放別種東西呢？是警網與疏散能否即時啟動吧，你們當天疏散超級不及格欸，林北疏散當事人欸」。

網友看到PO文後紛紛留言，有人說「二愣子因噎廢食」、「從郝兵兵到貪污柯再到現在蔣不聽，沒有對捷運有戒心防備，但希望從這次事件後，捷運內除了要有警力進駐，也要在站內有能防護的用具，緊急時要讓人員能有可以拿來對抗的sop出來」。

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。（資料照）

