為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷禁戴防毒面具 粉專提1問題怒批：當天疏散才是最大問題

    2025/12/25 15:26 即時新聞／綜合報導
    1219北市隨機攻擊事件案發後，捷運中山站及誠品南西店，警方加強戒備。（資料照）

    1219北市隨機攻擊事件案發後，捷運中山站及誠品南西店，警方加強戒備。（資料照）

    1219台北捷運連續攻擊事件引社會震撼，台北捷運公司昨宣布，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客無正當理由配戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經勸導未改善一律拒送，即日起實施。對此，時常評論時事臉書粉專「聲量看政治」進一步反問，「假設，有人不是放煙霧彈......是放別種東西呢？」

    「聲量看政治」粉專今發文提及，「北捷因應1219，規定乘客禁止攜帶防毒面具，假設，有人不是放煙霧彈......是放別種東西呢？是警網與疏散能否即時啟動吧，你們當天疏散超級不及格欸，林北疏散當事人欸」。

    網友看到PO文後紛紛留言，有人說「二愣子因噎廢食」、「從郝兵兵到貪污柯再到現在蔣不聽，沒有對捷運有戒心防備，但希望從這次事件後，捷運內除了要有警力進駐，也要在站內有能防護的用具，緊急時要讓人員能有可以拿來對抗的sop出來」。

    相關新聞請見︰

    禁戴防毒面具、武裝樣態裝扮 北捷：勸導不聽就拒載

    台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。（資料照）

    台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播