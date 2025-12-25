為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    書面告誡竟當結婚證書！ 癡情男狂追女不聽勸 判拘役40日「冷靜」

    2025/12/25 14:23 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院。（資料照）

    彰化地院。（資料照）

    「請冷靜！」彰化一名余姓男子愛慕在醫院上班的A女，便經常傳訊示愛、跑到醫院守候，女子報警，開出書面告誡，但余男早已愛到不能自拔，竟稱「告誡書就是結婚證書」，讓女子崩潰不已。彰化地院審理，依違反跟蹤騷擾防制法，判處余男拘役40日，緩刑2年，並下達禁令，禁止再接近或騷擾被害人。

    判決書指出，余男曾在醫院擔任外包照服員，並與A女在同一間醫院共事，今年7月間認識A女後驚為天人，於是開始瘋狂追求，頻頻透過通訊軟體Messenger傳送示愛簡訊，內容令A女感到困擾不安，遂報警求助。

    警方於7月15日對余男核發書面告誡，要求停止騷擾行為，未料余男不僅未收斂，還宣稱該告誡書「等同兩人的結婚證書」，行為更加失控。余男更多次以「求職」、「送東西」為由，前往A女任職的醫院、附近公車站守候、徘徊，並向A女同事表示要向A女求婚，並請託轉交戒指等，其離譜誇張的癡漢行為，令A女心生畏懼，決定報案提告。

    法官審理認為，余男無視被害人意願，於短時間內反覆、持續實施跟蹤騷擾行為，已使被害人心生畏怖，並影響其日常生活與工作。考量被告坦承犯行、無前科，判處拘役40日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，同時明令禁止對A女為任何跟蹤、騷擾或不法侵害行為，以確保被害人安全。

