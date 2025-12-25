8歲女童聽繪本驚吐被摸「尿尿的地方」 揪出鄰居色阿公是大野狼

台中地院依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處林男3年1月刑期。（資料照）

台中一名8歲女童多次遭鄰居林男藉機抱在腿上，撫摸下體，直到在校性平教育課程中，聽了一本描述小狐狸遇到大野狼性騷的繪本，才驚覺林男就是大野狼，向老師透露自己曾遭不當對待的經歷，也揭開林男的惡劣行徑，而該案經台中地院審理，最終依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處林男3年1月。

據了解，女童平時與行動不便的曾祖母同住在台中租屋處，林男是鄰居，經常藉與曾祖母聊天之名進入住處，今年農曆年節前後，他多次出現將女童抱在腿上一直抖，並用手觸摸私密處，還以給100元誘騙女童，行徑惡劣，過程中讓女童感到害怕與不安，曾祖母雖察覺異狀，但因行動受限，僅能以咳嗽方式提醒女童保持距離。

真正讓事件曝光的關鍵，是女童在校園接觸到講述狐狸家族遇到大野狼，小狐狸菲尼被鄰居大野狼觸碰、親吻，還被恐嚇不能說出秘密的繪本《菲尼的秘密》，書中透過故事告訴孩子，遇到不舒服的事情要勇敢表達、尋求協助，女童這才鼓起勇氣向老師說明自己的遭遇，校方隨即依規啟動通報程序，檢警迅速介入調查，將林男拘提到案。

林男到案後否認不當行為，並表示有初期失智症狀，然而法院審理時，女童在隔離空間內清楚作證，敘述前後一致，鑑定結果也未顯示林男喪失辨識能力或控制能力，法官認為，林男犯後態度不佳，曾試圖影響證人，對女童造成嚴重身心傷害，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處3年1月刑期。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

