    高雄小小交警耶誕闖關 防隨機攻擊「跑、躲、報」

    2025/12/25 13:55 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市交通警察大隊今（25）日行憲紀念日舉辦小小交通警察體驗營，因適逢耶誕節，現場每位小萌警都戴上耶誕帽進行交通常識闖關遊戲，因應台北無差別攻擊的治安事件，也特別教導小朋友「跑、躲、報」口訣，提升自我保護能力。

    今日活動中，高市交大大隊長黃元民特別扮演耶誕老公公驚喜現身，親自分送耶誕禮物與小小交警同樂。黃元民表示，小小交通警察體驗營每次推出都反應相當熱烈，這次吸引超過3000人報名，僅約50人中籤錄取，活動主要希望透過互動體驗，讓交通安全觀念以更溫暖、有感的方式向下扎根，從小培養正確用路習慣。

    體驗活動每位小萌警都穿上迷你版的交通警察制服、頭戴耶誕帽，模樣相當可愛，現場規劃5大闖關關卡，包括認識警用裝備與交通指揮手勢、模擬酒駕視覺感受、交通標誌號誌趣味遊戲，以及騎乘小小警用機車的情境體驗，讓孩子在遊戲中學習遵守號誌、禮讓行人等正確用路觀念。並結合消防防火防災宣導，提升整體安全意識，同時因應近期社會安全事件，特別教導小朋友牢記「跑、躲、報」口訣，遇緊急情況時，優先保護自身安全。

