為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    小心詐騙！苗縣府農業處長相片被假借行銷大閘蟹黃

    2025/12/25 13:29 記者蔡政珉／苗栗報導
    小心詐騙，苗縣府農業處長相片被假借行銷大閘蟹黃。（苗縣府提供）

    小心詐騙，苗縣府農業處長相片被假借行銷大閘蟹黃。（苗縣府提供）

    饕客、消費者請小心詐騙！苗栗縣政府農業處近期得知，網路流傳假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」或相關產品等不實訊息，連苗縣府農業處長陳樹義受訪畫面也被有心人士「借用、背書」，縣府農業處呼籲民眾小心，如有問題可撥打165反詐騙專線。

    苗縣府農業處指出，近日網路流傳疑似以人工智慧（AI）技術盜用照片、聲音，並假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」或相關產品訊息，縣府農業處表示，目前縣府僅輔導合法活體大閘蟹養殖與品牌推廣，並未生產、販售或委託販售任何蟹黃醬、蟹黃罐頭等產品，網路流傳相關廣告內容不實。

    另外，苗縣府農業處強調，上述不實資訊已涉及誤導消費者甚至可能違反相關法令，縣府已蒐證必要時將移請相關單位依法查處，維護消費者權益及苗栗縣農漁產品聲譽，也提醒民眾切勿輕信來源不明網路廣告或影片，購買農漁產品時，請認明合法通路與正式公告資訊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    小心詐騙，苗縣府農業處長相片被假借行銷大閘蟹黃。（苗縣府提供）

    小心詐騙，苗縣府農業處長相片被假借行銷大閘蟹黃。（苗縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播