    平安夜與死神搶命！ 打羽球倒地瀕死式呼吸 宜蘭119派遣員線上指導救人

    2025/12/25 12:53 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣消防局救災救護指揮中心小隊長林政緯（左）及派遣員張明安（右）。（宜蘭縣消防局提供）

    平安夜與死神搶命！60歲許姓男子昨晚在宜蘭羅東鎮立羽球館打球，未料突然倒地失去呼吸心跳，119派遣員因聽見「瀕死式呼吸」，緊急啟動線上急救指導救人，經現場民眾依派遣員步驟，成功實施心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED），助許男恢復生命徵象。

    昨晚救護案由119派遣員張明安接獲，憑藉專業判斷，迅速辨識許男疑似出現瀕死式呼吸，為把握急救黃金時間，立即線上指導報案民眾實施CPR，同時開啟電話擴音請一旁小隊長林政緯協助。

    2人線上指導民眾以正確、迅速方式，操作場館內AED實施電擊，隨後持續進行胸外按壓，患者在救護車抵達現場前，順利恢復生命徵象，後續由羅東分隊救護人員接手，並送往羅東聖母醫院治療。

    張明安說，自己肩負迅速辨識患者狀況，並即時指導民眾進行急救的責任，此次成功關鍵在於民眾的合作，在救護人員抵達現場前，患者的生命安全掌握在周遭人手中，因此學習基本急救知識至關重要。

    林政緯說，從報案人描述「呼吸很奇怪」開始，同仁就高度警覺可能是瀕死式呼吸，立即指導CPR，同時由他在旁協助，指導快速、正確操作AED，讓AED第一時間進行評估，並在民眾操作下投入電擊，接續按壓CPR，最終幫助許男恢復自主呼吸。

    林政緯說，這對派遣員來說是很寶貴的經驗，也是消防局推動CPR普及化的成果，若沒有現場民眾的高度配合，單憑消防員是無法做到的，能及早啟動「生命之鏈」，就能讓患者愈有機會存活下來。

    許男經救護人員及民眾聯手救護後，在救護車抵達現場前，順利恢復生命徵象。（宜蘭縣消防局提供）

    許男恢復生命徵象後，被送往醫院治療。（宜蘭縣消防局提供）

