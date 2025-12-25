不滿被按喇叭強拉同事下車理論 對方開108萬和解破局遭判刑

許姓貨櫃車司機不滿謝姓同事朝他按喇叭，被控下車到謝男駕駛的貨櫃車旁，強拉謝左手，欲將他拉下車理論。基隆地院審理後，依許犯強制未遂罪判處拘役45天。（記者林嘉東攝）

許姓貨櫃車司機在公司停車場內倒車時，不滿比他年長的謝姓同事朝他按喇叭，被控下車到謝男駕駛的貨櫃車旁，打開貨櫃車門後，強拉謝的左手，欲將謝拉下車理論，因謝右手緊握方向盤才未能如願。基隆地院審理時，許坦承犯行，盼與對方和解，但謝開出108萬元和解條件過高，無法達成調解，法官遂依許犯強制未遂罪判處拘役45天，得易科4萬5000元罰金。

判決指出，51歲許姓男子今年1月上午11時許，駕駛貨櫃車在基隆市七堵區明德三路北聖貨櫃運輸公司停車場內倒車時，不滿59歲謝姓老同事開著貨櫃車，在他車後面，朝他按喇叭，竟下車找謝理論。

請繼續往下閱讀...

許男被控打開謝的貨櫃車門，強拉謝男左手，欲將謝拉下車理論，因謝右手緊握住方向盤，許男才未能如願；過程中，許男將謝載在手腕上的黑曜石手鍊扯斷。謝不滿提告；檢方調查後，將許男涉犯強制未遂罪起訴。

法院審理時，許坦承犯行，並有意與謝和解，但謝開出台幣108萬和解條件，致雙方無法達成和解，法院審酌許與人發生爭執，不思理性解決，竟以強拉謝男下車，同時妨害謝駕車的行動自由，依許犯強制未遂罪，處拘役45日，得易科4萬5000元罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法