行車糾紛竟亮刀！ 台中「11把刀」男下場出爐 僅這2把沒收原因曝

台中市北屯區今年5月晚間，一名機車騎士與他人行車糾紛後情緒失控，竟在路口停等紅燈時抽刀揮舞，警方到場後赫然發現他身上不只一把刀，而是整整攜帶了11把各式刀械，此案經審理後，台中地院依恐嚇罪判騎士拘役30日，得易科罰金，並敘明11把刀中僅沒收其中2把，其餘9把不予沒收的原因。

經查，歐陽姓男子5月8日晚間7點多，騎機車行經北屯區路口時，因差點與騎車雙載賴姓男子及其後座陳姓男子擦撞，遭對方出聲斥責，雙方短暫口角各自離去，未料他一路再騎到下個路口停等紅燈時，情緒突然爆發，竟從腰間抽出一把野外求生刀朝賴、陳揮舞。

警方獲報後迅速到場，第一時間查扣歐陽手中持有的野外求生刀，結果又在他身上搜出軍刀、彈簧刀、折疊刀、美國海軍軍刀、雙刃彈簧刀、爪刀及瑞士刀多達10把刀械，隨即全數扣案依法送辦。

歐陽坦承攜帶刀械及亮刀，辯稱當下覺得對方可能對他不利，才拿出隨身刀具「自保」，但檢方認其在公共道路上持刀揮舞，已足以使一般人心生畏懼，依恐嚇罪提起公訴，並請求法院沒收11把刀械。

台中地院審理後認定，歐陽僅因行車糾紛便持刀恫嚇，已逾越自我防衛範圍，考量其坦承犯行但未與被害人和解，依恐嚇罪判處拘役30日，得易科罰金，至於11把刀中僅實際用來恐嚇野外求生刀屬犯罪工具，宣告沒收，另把雙刃彈簧刀經鑑定為管制刀械，應另由檢察官處置，其餘9把與本案無直接關聯且非屬管制刀械，不予沒收。

