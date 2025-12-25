為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃警雷霆除暴臨檢掃蕩逮百餘人 港籍車手旅館落網牽出詐騙上游

    2025/12/25 11:49 記者鄭淑婷／桃園報導
    警方在旅館查獲港籍男子涉嫌為詐騙集團擔任車手。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在旅館查獲港籍男子涉嫌為詐騙集團擔任車手。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局昨（24）日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩，同時於各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規，警方表示，此次勤務總計出動警力67人、臨檢16處場所、路攔檢4處路口，共查獲刑案104件102人，包括毒品10件、毒駕3件、詐欺34件、通緝33件、公危11件、一般刑案13件。

    其中，晚間9點50分，武陵派出所員警臨檢復興路1處旅館，在清查34歲香港籍洪姓住客時，發現房內有許多已拆封的包裹及卡片，直覺有異進行盤查，經查洪男於本月中來台後，即擔任詐騙集團車手領取贓款，立即將其逮捕並循線查獲其上游收水手22歲香港籍胡姓男子，全案依法移請偵辦。

    桃園警分局分局長王智民表示，為防範治安相關效應、穩定社會大眾安心，全面啟動治安戒備強化作為，並持續提高見警率，打擊違法消弭犯罪，保障市民安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方在旅館查獲港籍男子涉嫌為詐騙集團擔任車手。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在旅館查獲港籍男子涉嫌為詐騙集團擔任車手。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局24日執行雷霆除暴勤務，針對轄內汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩。（記者鄭淑婷翻攝）

    熱門推播