為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園8旬翁外出失蹤迷途 暖警平安夜助返家

    2025/12/25 11:47 記者李容萍／桃園報導
    桃園8旬徐姓老翁外出失蹤迷途，暖警平安夜助返家。（警方提供）

    桃園8旬徐姓老翁外出失蹤迷途，暖警平安夜助返家。（警方提供）

    桃園市平鎮區一名84歲徐姓老翁，昨（24）日下午獨自前往住家附近公園散步，疑因失智症發作，忘記返家的路。老翁在寒風中蜷縮於民宅門口，所幸巡邏員警及時發現，在平安夜這天協助他平安與家人團圓。

    平鎮派出所長章駿城今日表示，家住平鎮區山仔頂的徐姓老翁，24日下午獨自前往住家附近的公園活動筋骨，但疑似失智症發作。由於老翁出門後遲遲未歸，家屬在遍尋不著的情況下，心急如焚地向警方報案協尋。

    所幸巡佐劉明有及警員林思翰巡邏經過平鎮區工業東路時，發現老翁一人瑟縮地蹲坐在民宅前，趕緊上前關懷。面對詢問，老翁言語表達困難，員警考量天氣寒冷，決定先將其帶回派出所，並準備熱飲與熱食供其暖身、補充體力。

    ​待老翁情緒平穩後，員警耐心引導其回憶姓名，並透過警用資訊系統交叉比對，成功確認身分，警方將老翁平安送返家時，他的家人看見老翁安然無恙，懸著的心總算放下，並激動地感謝警方。在這充滿祝福的聖誕佳節，員警的細心與熱忱，成為老翁一家最溫暖的聖誕禮物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播