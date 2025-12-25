男遭刀刺脫險 瑞芳警火速逮獲嫌犯

基隆林姓男子在新北市瑞芳區疑遭人持刀刺傷胸部案，瑞芳警方案發2小時，逮到涉嫌持刀殺傷林男的吳姓男子，但吳男否認犯行，辯稱是林男跌倒持刀自傷。但警方對他的說法存疑。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳警分局偵辦林姓男子疑遭人持刀刺傷胸部案，火速逮到涉嫌持刀殺傷林男的吳姓男子。吳男供稱，當時與林男口角後，林男突然持刀要砍他，他本能反應出手推了下林男，結果林男自己不慎摔倒刺傷自己，並非他持刀刺傷林男。不過，警方對他的說法存疑，積極偵辦中。

新北市消防局今天上午8時許獲報，瑞芳區明燈路三段139號前發生男子遭人持刀刺中左胸，胸部流血；消防隊員趕抵急救，發現傷者意識清楚，趕緊送往基隆長庚急救後一度陷入休克，經急診醫師全力搶救，緊急將他推進開刀房進行手術後，林男傷勢穩定，已經脫險。

警方調查，林姓男子為基隆警方列管的毒品人口，日前在基隆市區犯下多起妨害秩序案件，今天上午在瑞芳遭人持刀刺傷前，與瑞芳當地毒品人口因細故起口角後，突遭對方持刀刺傷；警方依林男提供刺傷他的吳姓男子資料，上午10時許至吳男位於瑞芳家中抓人。

23歲吳男供稱，他當時與林男口角後，林突然持刀要殺他，他本能反應將林男推開，是林男重心不穩跌倒，拿在手上的刀刺中自己左胸，並不是他拿刀刺傷林男，不過，警方對吳男說法存疑，積極調閱案發地點周邊監視器，積極找尋兇刀，並待林男傷勢穩定後，釐清2人衝突原因。

