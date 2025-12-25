為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園男毒駕拒檢衝撞警車、轎車 警強勢破窗逮4人

    2025/12/25 11:19 記者李容萍／桃園報導
    鄭姓男子拒檢撞警車再與民車發生車禍逃逸，優勢警網破窗逮人。（警方提供）

    鄭姓男子拒檢撞警車再與民車發生車禍逃逸，優勢警網破窗逮人。（警方提供）

    桃園市警察局中壢警方執行「雷霆除暴」專案，昨（24）日晚間9點30分，中壢派出所巡經中壢區中央西路、大同路口，發現55歲鄭姓男子駕駛小客車行車一路搖晃進行攔查，該車拒檢加速逃逸，一度衝撞警車，過程中鄭男車輛與另一民眾轎車發生車禍竟再度逃逸，警網隨後順利將車輛攔停，員警楊明諺、吳晉伊等人上前破窗，當場將鄭男拉下逮捕。

    吳姓警員在破窗控制犯嫌時造成右手手掌部分擦挫傷，經就醫包紮後幸無大礙。警方在鄭男車內查獲第1級毒品海洛因及第2級毒品安非他命殘渣袋各1只，又在副駕駛乘客盧姓男子身上，查獲第2級毒品安非他命1包約8公克，而鄭姓男子經唾液初篩，呈現海洛因及安非他命陽性。

    全案訊後鄭男依毒駕、公共危險、妨害公務等罪嫌，而副駕駛座上盧姓男子及後座另2名乘客皆依毒品罪嫌依法偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰強調，毒駕與酒駕行為嚴重危害用路人生命安全，將持續結合「雷霆除暴」專案勤務，加強巡邏攔查與臨檢力道，對於任何危害公共安全之不法行為，警方均將依法從嚴究辦，守護市民生命與交通安全。

    

    

    

    

