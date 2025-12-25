為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷連續攻擊後永康警駐守轉運站 女高中生平安夜暖舉感動人心

    2025/12/25 11:05 記者吳俊鋒／台南報導
    女高中生遞出小卡片，感謝員警們的辛苦守護。（永康警分局提供）

    北捷發生嚴重死傷的連續攻擊案傷之後，台南永康警分局強化大眾運輸場域的安維，昨晚有轉運站守望勤務的員警，突然接到1名女高中生的小卡片，內容寫著感謝保護的話語，暖心之舉，讓波麗士們感動不已。

    鹽行派出所警員邱柏穎平安夜擔服永康轉運站守望勤務時，他全副武裝、攜帶長槍，密切注意現場狀況，以保護來往的旅客。

    在執勤過程中，邱柏穎突然看見1名女生上前，他監守崗位，但持續觀察對方動向，不敢大意。

    該女高中生靠近時卻伸手遞出1張手寫小卡，原來是要感謝員警連日來針對轉運站執勤守望的辛勞。

    卡片中提及「在車站看到警察都很有安全感，謝謝警察的保護」，邱則表示，收到後，真的很感動，民眾的肯定，讓他們執勤的辛苦疲勞都瞬間消失了。

    永康分局指出，緊繃的勤務中，最溫暖的，通常都是那份不期而遇的善意，雖然警察同仁為了安全必須武裝、嚴肅，但民眾的1句感謝或1張卡片，就能讓這份辛苦化作守護社會的動力，讓冰冷的轉運站充滿人情味。

    適逢平安夜，永康分局也藉著此事件發布臉書，讓民眾了解警察的各項勤務都是以保護人民為優先，並感謝社會大眾的支持。

    女高中生在小卡片上寫著感謝員警們的辛苦守護。（永康警分局提供）

