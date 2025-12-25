為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    25歲男當「假幣商」車手 拿走115萬要再取款被逮判1年10個月

    2025/12/25 11:02 記者蔡政珉／苗栗報導
    25歲男當「假幣商」車手， 取走115萬要再行騙取款，當場被逮。（資料照）

    25歲李姓男子於8月間加入暱稱「優質幣商」詐騙集團，該詐騙集團以提供虛擬貨幣行騙，李男負責擔任車手與交取款，苗栗縣苑裡鎮一名婦人先後遭詐85萬、30萬元由李男取走款項後，該詐團繼續對該名婦人行騙，但被感到有異的婦人識破，聯繫警方後於去年10月30日下午在一處超商逮捕李男。苗栗地院法官近期審理此案後，依三人以上共同詐欺取財罪，判處李男有期徒刑1年10個月。

    該詐騙集團先透過Instagram（下稱IG）暱稱「idfumiye_4657」、Line暱稱「MR」成員向受害者佯稱可投資泰達幣獲利，再介紹假幣商與受害者聯繫，李男則等受害者上當後擔任面交車手取款，2度取走85萬、30萬元；但該詐團仍打算繼續向該名受害者行騙80萬，受害者察覺有異聯繫警方，直接在超商活逮李男。

    警方也現場查扣李男攜帶的點鈔機、合約書21張、高鐵票、計程車乘車證明、置物櫃票根、密錄器、藍芽耳機以及李男剛在新竹面交得手的50萬現金。

    李男則供稱，原本搬家公司工作、月收入約3至4萬元，擔任車手獲得3420元報酬；法官審理後依三人以上共同詐欺取財罪，判處李男處有期徒刑1年10個月。

