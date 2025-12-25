為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    耶誕夜台南街頭男子為爭產持刀攻擊3傷 殺人未遂罪嫌法辦

    2025/12/25 10:56 記者王俊忠／台南報導
    凌晨4點許，南市中西區赤崁街一間酒吧傳出有男子持雙刀對人揮砍，警方快打警力到場查處。（民眾提供）

    台南市中西區赤崁街上的1間酒吧，於今天凌晨4點許驚傳有人持刀揮砍攻擊狀況，警方獲報到場、發現持雙刀欲攻擊他人的葉姓男子，已被親戚與幾名路人合力壓制，葉男頭、手受傷；葉的親戚黃姓男子與路人陳姓男子都是手部外傷。據了解葉男為了家族土地產權糾紛前往找親戚理論，警方訊後依殺人未遂罪嫌送辦葉男。

    南市警二分局於25日耶誕節凌晨4點許獲報有人持刀攻擊狀況時，即派遣快打警力到場，員警趕抵時，已有多名在場人士合力壓制涉持刀攻擊的葉男。

    警方調查，葉姓男子（34歲）疑不滿上一代家族土地分配，其家庭長輩分得較少，得知有親戚成員在中西區赤崁街1間酒吧，今天凌晨他喝了一些酒後，從住處帶了兩把刀子到赤崁街酒吧找親戚理論，葉男到場時拿雙刀對黃姓、陳姓親戚一方作勢揮砍攻擊，雙方爆發拉扯、推擠的肢體衝突。

    28歲的黃姓男子（葉男親戚）與1名32歲的陳姓男路人、陳男（葉男親戚）與另名路人聯手壓制持刀的葉男，雙方肢體拉扯衝突過程中，葉男頭部與手被自己的刀子劃傷；黃男與陳男兩人也有手部外傷，3名傷者均由消防局救護車送醫治療。

    警方並依現行犯逮捕涉持刀滋事的葉姓男子，訊後依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方快打警力到場查處並協助傷者送醫。（民眾提供）

