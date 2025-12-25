為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女子哭訴愛子遭關押柬埔寨 前婆婆幫付36萬贖金才知是騙局

    2025/12/25 10:52 記者鄭淑婷／桃園報導
    呂女向親友總計詐得373萬元，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

    呂女向親友總計詐得373萬元，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

    44歲呂姓女子因缺錢花用，把親朋好友當成「ATM」詐財，搬出的理由琳瑯滿目，甚至向前婆婆謊稱兒子在柬埔寨遭關押，不付贖金就無法回國，前婆婆前後拿了36萬元出來，遲遲不見愛孫歸來才知被騙，而呂女向親友總計詐得373萬元，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。

    呂女於2022年間陸續找上前夫的林姓同事，以工作調度需要資金、名下公司3員工到香港出差染上新冠肺炎需支付龐大醫藥費及開刀費、前夫在中國因心臟堵塞須開刀裝支架為由，成功騙取共250萬元款項。

    食髓知味下，呂女把前婆婆也當成目標，佯稱兒子在柬埔寨遭關押，不付贖金無法回國，前婆婆不疑有他，前後交付共36萬元給呂女救人，豈料，遲遲盼不到孫子回來，才知受騙。

    呂女偶然得知陳姓友人的丈夫因案被羈押禁見，去年2月間聲稱有門路可協助其與丈夫會面，但需依指示付款，陳姓友人先是轉帳10萬元到呂女指定帳戶，又於1個多月後支付77萬元給呂女，最後還是無法跟丈夫會面，怒告呂女涉嫌詐欺。

    檢方近日依詐欺取財罪嫌起訴呂女，並以呂女對3人所犯犯行，犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰，未扣案犯罪所得共373萬元，依法宣告沒收或追徵其價額；呂女前夫一度被當成共犯，檢方調查後予以不起訴。

