    男子酒醉闖店家喊「我要殺人」 持菜刀揮舞毀損汽機車秒被逮

    2025/12/25 10:49 記者李容萍／桃園報導
    林姓男子酒醉闖店家喊「我要殺人」，持菜刀揮舞毀損汽機車秒被逮。（警方提供）

    日前27歲男子張文在台北鬧區及捷運車站隨機攻擊事件後人心惶惶，桃園市中壢區內壢地區昨（24）日晚間近7點，有1名42歲林姓男子闖入店家大喊「我要殺人」，隨後持店家的菜刀沿街揮舞，並毀損汽、機車各1輛，警方獲報於1分鐘內抵達成章一街、福德街口逮捕林男，經了解他是酒醉發生失序行為，訊後被依刑法恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。

    警方指出，林嫌疑似醉酒後闖入忠孝路上的店家，大聲喊稱要殺人等語，並拿取店家的菜刀後沿途毀損汽車及機車各1輛，隨後於成章一街與福德路口欲向一旁店家換西瓜刀時，店家機警收取其菜刀後，拒絕再提供刀具予林嫌，警網即時趕達，以優勢警力他壓制逮捕，並扣回菜刀1把，訊後送辦。

    中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全之暴力行為，均秉持「積極、迅速」的精神，獲報後即時啟動警網迅速到場處置，確保民眾生命、身體及財產安全，呼籲民眾如發現可疑或危險情事，務必第一時間通報警方，共同維護社會治安。警方將持續強化巡邏與快速應變機制，讓民眾安心生活、放心出門。

    警方查扣林男當街揮舞毀損汽機車的菜刀。（警方提供）

