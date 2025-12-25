為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義男偷錄表姊洗澡 「5段影片」代價出爐

    2025/12/25 10:49 記者林宜樟／嘉義報導
    男子偷拍表姊洗澡。示意圖，非本新聞事件照片。（資料照）

    嘉義縣一名男子去年12月身為役男時，放假到外婆家住，卻趁表姊A女洗澡時偷拍5段影片，A女發現後提告及求償50萬元；嘉義地方法院民事簡易判決，考量男子偷拍造成A女焦慮、憂鬱等心理衝擊，侵害隱私權及性自主，判男子賠償8萬元。

    判決書指出，A女與外婆、阿姨（被告母親）同住，去年12月2日下午2點40分，正在當役男的男子放假回家，竟拿iPhone 11 pro max伸手自浴室窗戶外朝浴室內錄影，拍攝A女洗澡裸露臀部的性影像。

    A女發現後報警，警方扣得男子手機，確認共拍攝5支表姊洗澡影片；男子在偵訊時坦承犯案，有意與A女調解，而A女無意願，嘉義地方法院今年8月依犯無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。

    A女並向男子提告侵權行為損害賠償，指偷拍事件導致有混合焦慮、憂鬱情緒及名譽受損，要求賠償精神撫慰金50萬元；男子坦承有偷拍，但認為金額太高。

    法官認為，男子於A女沐浴時偷拍裸露身體，侵害隱私權及性自主，浴室是個人最私密且受保護的生活空間，男子趁A女沐浴時毫無防備時偷拍，讓A女產生羞辱、恐懼情緒，動搖其安全感，出現焦慮、憂鬱情緒，損害其人格尊嚴與心理穩定，判男子應賠償8萬元。

