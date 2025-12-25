空中驚魂記！立榮班機空調異常 機艙一度瀰漫煙霧乘客心驚

立榮航空松山飛澎湖班機，傳出空調異常煙霧瀰漫。（蔡尚至提供）

立榮航空昨（24）日晚間6時15分由松山飛往澎湖班機，因班機調度安排延至晚間7時40分起飛，乘客陸續登記後，發現機艙異常悶熱，隨後聞到空氣飄散異味，又出現煙霧瀰漫，引發乘客恐慌。機長旋即當機立斷返回機坪，立榮航空立即調度另一班飛機載運乘客，結束10分鐘「空中驚魂記」。

乘客蔡尚至表示，昨晚登機後發現有點熱，當下沒想太多，當滑行到跑道時，妻子問有沒有聞到怪味，此時其他乘客也已經議論紛紛，仔細一看有種煙霧彌漫的感覺，立即跟空服員反映，空服人員也立即告知機長，機長立即廣播說，「是因為空調關係造成，目前狀況已排除」。

約莫過2-3分鐘，前排已有乘客有些恐慌，喊著快無法呼吸要求下飛機，因此蔡尚至再次向空服人員反映狀況沒有排除，麻煩再跟機長聯絡，這種狀況已有人提出開安全門逃生，空服人員再次聯絡機長，機長立即廣播「我們將滑行回停機坪」，蔡尚至也向機上乘客喊話「機長要回停機坪了，請大家可以放心保持冷靜」，短短10來分鐘的事件此生難忘，腦海也浮現很多人生跑馬燈，也做了隨時要逃的心理準備。

立榮航空表示，昨日台北前往澎湖B7-8619航班於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料，航班已於昨晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，立榮航空深感抱歉。

由於機艙溫度及空氣異常，不少乘客相當驚慌。（蔡尚至提供）

