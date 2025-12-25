屏縣10至12月大型車交通事故釀5死 警籲遠離視線死角

警方透過影片宣導遠離大車。（屏縣警局提供）

大型車體積大、視線死角多，轉彎時更伴隨「內輪差」風險，屏東縣政府警察局統計，今（2025）年10月至12月間全縣共發生5件大型車A1類交通事故，造成5人死亡，分析發現，除駕駛人分心恍神，多起事故與大型車視線死角及轉彎內輪差密切相關，提醒用路人務必提高警覺，與大型車保持安全距離。

屏東縣政府警察局指出，道路安全不是靠「運氣」，而是靠「情境管理」：在不同路段與車流狀況下，提前預判大型車可能的動線與風險點，才有機會把危險擋在事故之前。不論汽車駕駛人或機車騎士，行車時同車道切勿併排行駛、勿違規超車，更要記得行車安全不僅是「你看得到對方」，還要確認「對方也看得到你」。

為讓民眾更有感掌握風險，屏縣警察局除推出宣導影片，並提出兩大重點提醒，包括遠離視線死角，大型車因車身高大、車頭較長，駕駛座位置偏左，右側及右前方存在明顯視野死角；緊貼在大型車右側或右前方停等的行人、自行車或機車，駕駛人往往難以察覺。民眾行經大型車周邊時，應主動拉開距離，避免進入死角區域。

其次避免轉彎內輪差。大型車轉彎時後輪軌跡會向內偏移，若右側車輛停等過近或試圖搶快鑽行，極易遭中、後輪波及甚至輾壓；另有機車騎士為趕時間違規駛出邊線搶快，忽略路面砂石導致自摔，進而捲入車底，風險更高。路口與彎道更要「慢、讓、等」，把距離留足。

屏縣警察局長甘炎民強調，大型車周邊「看不見」的地方最危險，呼籲駕駛人務必落實「遠離大型車、不鑽縫、加大安全距離、彼此都安心」的行車原則；多一分保留，就少一分遺憾。

