台東東海岸今起連3日交通大執法 強化大型車違規取締

台東縣成功分局今天起執行為期3日的「交通大執法」。（記者黃明堂翻攝）

台東縣成功分局為全面提升轄區通行安全，守護縣民與遊客用路權益，於25、26、27日規劃執行為期3日的「交通大執法」專案勤務，透過加強交通執法力度，降低交通事故發生件數與事故死傷人數。

成功分局指出，轄區主要幹道為台11線海岸公路，道路型態彎道較多，平時車流量相對穩定，但連續假期及假日期間，因觀光旅遊人潮湧入，汽機車、自行車及大型車輛混合行駛情形增加，交通風險隨之提升。分局依據各轄區交通事故統計分析資料，精準掌握多事故路段、易肇事時段及常見肇因，規劃連續3日專案勤務，採取定點稽查與機動巡邏並行方式，提高見警率，以強化執法嚇阻效果。

本次交通大執法除針對酒後駕車、超速行駛、未停讓行人、未戴安全帽等常見違規加強取締外，也特別強化大型車輛違規態樣之查察。針對裝載貨物超過核定總重量之超載行、超速行駛、惡意逼車或蛇行等危險駕駛行為，將依法告發。另就大型車輛變換車道未依規定使用方向燈、未注意後方來車，以及闖紅燈、紅燈右轉等高風險違規行為，均列為重點取締項目。

此外，也將加強取締大型車輛滲漏、掉落及機件脫落等違規態樣，包括車輛油料、廢水或其他液體滲漏污染路面，行駛途中貨物、零件未妥善固定而掉落，或車體、輪胎等機件脫落，均可能造成後方車輛閃避不及，引發嚴重交通事故，成功分局將嚴格執法，以維護道路安全與行車順暢。

