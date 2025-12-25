火星四濺劃破深夜！台中女騎士睡著「雷殘」 鏡頭君揭驚心真相

高女騎車擦撞路旁BMW轎車。（民眾提供）

台中市東區近日深夜街道一片寂靜，監視器卻捕捉到驚心動魄瞬間，一輛機車突失控偏移，撞上路邊停放BMW，機車車身與柏油路劇烈摩擦火星四濺，當下有民眾被巨響驚醒出門查看未果，直到隔天一通報案電話才讓真相浮上檯面，最終查出肇事者是一名因疲勞騎車「睡著」女騎士，且未依規定處置離開現場，被開罰。

台中市第三分局交通分隊23日晚間6點多接獲夏姓女子報案，當天下午準備出門上班時，赫然發現愛車BMW左側車身出現大片刮痕，由於平時車輛皆停放自家車庫，不太可能無故遭人擦撞，回想後才懷疑，可能是前一晚與友人夜唱期間，愛車曾遭不明車輛碰撞，但因夜唱結束已近凌晨4點，疲憊不堪，才未即時察覺車輛受損。

警方隨即陪同調閱周邊監視器鎖定關鍵畫面，影像顯示，凌晨2點半左右，一輛機車行經該路段時逐漸偏離直行路線，直接擦撞停放路旁BMW，騎士當場摔車滑行，機車與地面摩擦激起火星，巨大聲響引來附近住戶關切，但騎士沒多久便起身將機車扶起，檢視大致無礙後便在眾人圍觀下離開現場。

警方循線追查，鎖定33歲高姓女騎士通知說明，她到場時身上仍可見擦挫傷，坦承當時下班返家途中精神不濟，騎車時一度睡著，摔車後才驚醒，誤以為未波及他人車輛才離開，但最後仍吞下肇逃罰單。

高女自摔後，機車車身與路面劇烈摩擦火星四濺。（民眾提供）

