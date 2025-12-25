台東平安夜6.1強震 卑南納骨塔8個骨灰甕摔地破碎

卑南鄉納骨塔骨灰罐在強震中掉落破碎。（記者黃明堂翻攝）

首次上稿：10:23

更新時間：11:05（新增家屬到場）

昨（24）日晚間台東地區發生規模6.1地震，導致卑南鄉公所納骨塔朝安堂及台東市生命園區均傳出受損災情，卑南朝安堂共有8個骨灰甕掉落破碎，而台東市生命園區則有11個骨骸罐蓋受損，兩處公所皆已第一時間聯繫家屬處理。

位於卑南鄉初鹿村的朝安堂，受地震影響導致5樓出現8個骨灰甕掉落破碎的情況。卑南鄉公所殯葬所長吳澲宏指出，由於過去曾針對櫃位進行加固綁繩，此次災情相較以往地震已較為輕微，且這8個骨灰甕均為個別掉落，骨灰並未發生混合混雜的情形，公所今日已通知家屬前往協助後續處置。

部分家屬上午已到場將先人骨骸重整安放。受災家屬說「趕來看到甕破掉真的很心痛，但還好沒有混在一起，算是不幸中的大幸」。也有家屬希望後續能再加強防震，讓先人能安穩長眠。

台東市生命園區 11個骨骸罐蓋子破損

台東市生命園區的狀況則相對穩固，台東市長陳銘風於震後第一時間指示清查，並於今日上午親自前往勘查。經全面檢視，由於園區納骨櫃均有加裝防震桿，整體結構與骨骸罐皆維持穩固，並無掉落或嚴重受損。園區僅有11個骨骸罐因門板受震開啟，導致罐蓋掉落破損，但骨骸罐本體皆安全無虞，園區同仁已逐一通知家屬說明。

陳市長表示，台東市生命園區整體運作正常，並未受地震嚴重影響，請市民朋友放心。市公所未來也將持續強化巡查與各項防震措施，以保障園區設施安全及家屬權益。

卑南鄉納骨塔骨灰罐在強震中掉落破碎。（記者黃明堂翻攝）

台東生命園區納骨櫃在昨晚強震中櫃門外掀，骨灰罐無損。（記者黃明堂翻攝）

台東市長陳銘風今早視察生命園區地震災情。（記者黃明堂翻攝）

