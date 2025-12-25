為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    福豐國中老師路邊救回婦人性命 校方讚：他是學校童軍團長

    2025/12/25 09:53 記者鄭淑婷／桃園報導
    婦人當時倒臥路旁且已無脈搏、呼吸，桃園區福豐國中老師邱繼弘經過發現，立即請其他在場高中學生及民眾協助，並為婦人施作CPR心肺復甦術急救，婦人逐漸恢復生命跡象，後續由抵達的救護人員接手將婦人送醫治療。（擷取自福豐國中臉書）

    

    桃園市桃園區桃園火車站附近公車站牌，22日有婦人倒臥路旁且已無脈搏、呼吸，桃園區福豐國中老師邱繼弘經過發現，立即請其他在場高中學生及民眾協助，並為婦人施作CPR心肺復甦術急救，婦人逐漸恢復生命跡象，後續由抵達的救護人員接手送醫治療，校方也透露，熱心救人的邱繼弘，還是學校的童軍團長。

    校方表示，邱繼弘於22日駕車行經桃園區復興路及重慶街今日飯店公車站，發現婦人倒臥於路旁隨即下車查看，經初步評估她已無脈搏、無呼吸，情況危急，他立即進行現場指揮，請陽明高中方同學前往桃園火車站取用自動體外心臟電擊去顫器（AED），並請兩位啟英高中女學生及在場候車民眾協助，將婦人調整至適合施行CPR的位置，隨後他為婦人實施CPR，經急救處置後，婦人逐漸恢復脈搏及自主呼吸，並由抵達的救護人員接手，將婦人送往醫院治療。

    校方透過臉書表揚邱繼弘熱心助人善行，表示邱繼弘是學校童軍團長，平時即秉持童軍銘言「準備、日行一善、人生以服務為目的」的核心精神，長期投入品格教育與生活技能的培養，並重視急救、公共安全與關懷他人的實踐，此次於緊急情況中能冷靜判斷、迅速指揮並即時施以CPR，不僅守護了一條生命，也為學生及社會樹立良好典範，此外，老師也透相關管道，請兩所學校公開表揚與肯定熱心協助的學生。

    許多網友在貼文下方留言「感謝老師勇敢挺身救人一命，真的是超人老師」、「老師見義勇為、實踐童軍精神，是學生的表徵」、「協助的孩子們，對他們的人生也有不一樣的開啟」。

    

    

