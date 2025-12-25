菲律賓籍船員協助走私57萬包私菸 苗栗外海被查獲

菲律賓船員協助走私57多萬包私菸，法官判刑了。（資料照）

菲律賓籍船員Jimmy（化名）及另3名船員於2021年10月間，自菲律賓蘇比克港口搭船出港，在海上登上另一條船後、協助我國籍洪姓男子將57萬餘包私菸藏匿在船舶甲板及魚艙內，但進入我國領海後於苗栗縣竹南鎮外海處被海巡署查緝。苗栗地院近期先審理Jimmy涉案部分，依共同犯輸入私菸罪，判處Jimmy有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

案發前，洪男自2021年8月間高雄港搭船出海後，登上蒙古籍船舶「連發號」與原船長見面後接替擔任船長；Jimmy與另3名菲律賓籍船員則由菲律賓蘇比克港口搭船出港後於海上某處換搭「連發號」，洪男透過衛星電話與人聯繫後，洪男、Jimmy等人在海上從另一艘船搬運大量私菸至連發號上藏匿。

洪男與Jimmy一行人找尋機會進入我國領海，但於2021年11月某日深夜11點多於苗栗縣竹南鎮外海被海巡署人員查獲，從「連發號」船舶甲板及魚艙扣得57萬9456包、11種不同品牌私菸。

Jimmy於偵訊時認罪，法官認為Jimmy走私私菸對我國菸品交易產生負面影響並影響國家財稅經濟及我國貿易形象，且數量甚多；法官考量私菸未流入市場即被查獲等因素後，依法判處有期徒刑4個月、可易科罰金。

