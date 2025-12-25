為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    因小失大！ 嘉縣環局外包商駕駛涉收賄濫倒廢棄物被起訴

    2025/12/25 09:32 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉縣環保局外包商駕駛涉收賄處理廢棄物遭嘉義地檢署依貪污罪嫌起訴。（資料照）

    嘉縣環保局外包商駕駛涉收賄處理廢棄物遭嘉義地檢署依貪污罪嫌起訴。（資料照）

    嘉義縣環保局外包公司廠商駕駛侯男被控今年8月間，兩度接受吳男委託載運廢棄物違法棄置，侯男共收取8800元代價，吳男則取得1萬200元利益，檢察官偵查時，兩人都坦承犯行，嘉義地檢署偵查終結，將兩人依違反貪污治罪條例提起公訴。

    嘉檢表示，58歲吳男於今年6、7月間，受台南市某公司委託，清除、處理廢塑膠混合物，並暫置在嘉義縣東石鄉一家企業社土地上；吳男於8月間聯繫受雇於嘉義縣環保局外包公司廠商的侯男協助處理，侯男駕駛小貨車載運3大袋、每袋約300至400公斤的廢塑膠混合物，至六腳鄉無地號土地棄置，吳男交付新台幣2400元予侯男，吳男獲得免除清除處理費用利益3000元。

    嘉檢表示，侯男於8月24日下午駕駛嘉義縣環保局名下的公務抓斗車前往東石鄉某企業社，由吳男駕駛堆高機協助將廢塑膠混合物放置在抓斗車內，並交付6400元予侯男，侯男則駕駛抓斗車載運至一處偏僻土地棄置，吳男獲得免除清除處理費用7200元。

    侯男駕駛環保局抓斗車載運裝填廢塑膠混合物的太空包，由於過於突兀，機警的民眾發現有異主動通報環保局並報警，嘉義縣朴子警分局據報循線查獲侯男與吳男的犯行，兩人在檢警偵訊時都坦承不諱。

    嘉檢強調，侯男為受公務機關依法委託從事與委託機關權限有關的公共事務，屬刑法上的公務員，因此，侯男涉貪污治罪條例的違背職務收受賄賂等罪嫌、吳男涉行賄罪嫌，都依法起訴。

