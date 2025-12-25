為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男遭人持刀刺胸命危 瑞芳警方全力緝凶

    2025/12/25 09:21 記者林嘉東／新北報導
    38歲林姓男子今天上午遭人持刀刺入左胸，丟棄路旁；他坐在路旁等待消防隊員趕抵將他送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    38歲林姓男子今天上午遭人持刀刺入左胸，丟棄路旁；他坐在路旁等待消防隊員趕抵將他送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    38歲林姓男子今（25日）上午遭人持刀刺入左胸丟棄路旁；新北市消防局趕抵替他急送送醫時，一度陷入休克，性命垂危。新北市瑞芳警分局成立專案小組全力緝凶中。

    新北市消防局今天上午8時許獲報，瑞芳區明燈路三路139號前發生男子遭人持刀刺中左胸，胸部流血；消防隊員趕抵急救，發現傷者意識清楚，趕緊急救送往基隆長庚急救後一度陷入休克，性命垂危，醫護人員正全力搶救中。

    警方初步調查，傷者為38歲林姓男子疑似被人持刀刺中胸部後丟棄在明燈路三段，警方趕抵現場調閱現場周邊監視器釐清事發原因，並成立專案小組緝兇中。

    據指出，遭人刺傷的林姓男子為基隆警方列管的毒品人口，日前在基隆市區犯下多起妨害秩序案件，今天上午在瑞芳遭人持刀刺傷前，與當地毒品人口因細故起口角，突遭對方持刀攻擊；林男遭刺傷後，向路過送報生求救，幫忙叫救護車，自己就坐在路旁等候消防隊員趕抵送醫。警方初步懷疑林男疑似與砍殺他的男子有毒品或財務糾紛，全力偵辦中。

    38歲林姓男子今天上午遭人持刀刺入左胸，丟棄路旁；他坐在民宅階梯前等待消防隊員趕抵將他送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    38歲林姓男子今天上午遭人持刀刺入左胸，丟棄路旁；他坐在民宅階梯前等待消防隊員趕抵將他送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

