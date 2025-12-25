為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男稱「張文是我哥」網路發文揚言殺逾千人 法官3理由裁定羈押

    2025/12/25 09:39 記者陳鳳麗／南投報導
    羅姓男子（中）網路揚言過年期間要在台中3處公共場所殺害1550人，南投地院法官開庭後裁准羈押。（南投縣警局提供）

    羅姓男子（中）網路揚言過年期間要在台中3處公共場所殺害1550人，南投地院法官開庭後裁准羈押。（南投縣警局提供）

    台中市20歲羅姓男子在抖音等網路社群媒體，稱「張文是我哥哥」，貼文揚言過年要在台中麥當勞、秀泰影城、豐原愛買合計殺1550人，南投警方網路巡邏發現報請檢察官偵辦，經拘提訊問，南投檢方昨晚聲押，南投地院法官開庭後認為羅男有預備殺人、恐嚇公眾、逃亡之虞，今天凌晨裁定羈押。

    南投縣警局刑警大隊員警，23日在抖音等網路社群媒體發現，有人貼文「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成，我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後則是在豐原愛買殺人，殺1000人，這是我的張文哥哥跟我說的，我犯案動機在過年期間會開始犯案我會帶，汽油彈、手槍、開山刀、手榴彈等等，我跟張文是同一個組織」。

    縣警局刑警大隊員警發現該貼文，隨即報請南投「防範恐怖攻擊應變小組」負責檢察官李英霆指揮偵辦，刑警大隊專案小組當天即到台中市豐原區一帶拘提羅姓男子到案，並查扣其犯案用手機1支等證物。

    檢察官李英霆昨晚複訊完畢，以羅男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌，嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押必要性，向法院聲請羈押。

    南投地院法官昨日深夜開羈押庭，法官開庭後認為，羅姓男子有預備殺人、恐嚇公眾、逃亡之虞，因此裁准羈押。

    羅姓男子在網路媒體稱「張文是我大哥」，揚言在台中麥當勞、台中秀泰影城、豐原愛買等地殺人。（南投縣警局提供）

    羅姓男子在網路媒體稱「張文是我大哥」，揚言在台中麥當勞、台中秀泰影城、豐原愛買等地殺人。（南投縣警局提供）

